龍潭敏盛醫院在八八節歡慶31周年，當天提供民眾免費骨密度檢測、癌症篩檢等檢查，讓民眾與醫院一同慶生，此外，院方為配合健保署雁行計畫，持續與國軍桃園總醫院展開門診合作、急診轉住院合作、電子轉診合作及居家醫療整合照顧等，更要引進日式長照經驗，提供醫養護融合的高品質服務。

龍潭敏盛醫院院長劉宜廉表示，地區醫院在現今的國家分級醫療制度下，扮演著承上啟下的重要角色，讓民眾在地區醫院中就可以有區域醫院甚至醫學中心的醫師服務，就近取得優質的醫療資源，一旦有急重症需求時，又可以迅速轉介。

龍潭敏盛醫院與國軍桃園總醫院陸續展開門診合作、急診轉住院合作、電子轉診合作及居家醫療整合照顧等，透過國軍桃園總醫院優良主任級醫師的門診駐診。上半年國軍桃園總醫院已成功轉介門診近百人次，急診轉住院近50人次，有效分流民眾就醫。

劉宜廉指出，今年下半年預定與日商太陽集團合作，簽訂急性後期病床的照護(PAC)合作備忘錄，希望能引進日本優質的長期照顧經驗，提升醫養護融合的高品質服務。

此外，龍潭敏盛醫院今年度承接桃園市政府醫療小管家大溪南興里據點，派駐服務人員於當地提供服務及篩檢，並與多家長照機構合作，讓民眾接受的服務有效完整連接，達到「善意精進」的初衷。

(中時 )