莫拉克風災10周年紀念晚會8日晚間登場，但綠營、綠媒指控，現場竟出現身穿「韓家軍」的競選團隊人馬，甚至有韓粉在場外擺攤賣起競選商品，直批變成韓國瑜造勢大會，令活動變了調。對此，韓辦發言人何庭歡回應「以後會避免」。

針對媒體問及，昨晚韓明明是跑市政行程，可是場外卻販售競選周邊商品。何庭歡表示，在市長的心中，他最關心的一直都是小林村這些居民，舉辦紀念會是希望幫助這些居民早日走出傷痛，撫平他們的傷痕。

媒體追問，韓粉是否有越界？在外面擺攤搞得像造勢？何庭歡則說，「我們現在不確定（有這種狀況），但是說如果有這樣意外情況發生，以後會避免。」

對於鴻海創辦人郭台銘幕僚劉宥彤暗諷韓國瑜「福委會主委被拱當CEO」。何庭歡直說，民主國家的權力就是人民賦予的，所以人民才是國家真正的老闆。身為公職人員，本來就是要幫人民謀福利，那如果說市長當選之後，自然就會幫人民找一個最好的CEO。

另外，洪秀柱將挑戰台南艱困選區立委，韓國瑜會幫柱柱姐站台嗎？何庭歡說，洪主席願意前進這個台南這麼艱困的選區，我們是非常的感佩勇氣，然後會幫她加油，也希望能跟全台灣參選立委參選人一起加油，翻轉台灣。

媒體也關心，雲嘉南民調顯示，韓國瑜掉大概5個百分點，直指是受到農舍事件影響。何庭歡認為，每一份民調的結果我們都尊重，以後也會持續的繼續努力，至於農舍的問題，其實是市長已經有回應過了，他是強調說，一切依法行政，「該怎麼辦，就怎麼辦。」

(中時 )