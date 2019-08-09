平鎮區東勢里興東路一段二巷9住戶長期無自來水可用，飲用水也只能自購，扭開水龍頭流出來的水黃時常濁不堪，究其原因由於涉及用地及產權問題，無法建置自來水管，經民代、市府居中協調，預計9月可完成管線建置，讓民眾終於有乾淨水可飲用。

「水龍頭扭開都黃黃的，不敢喝。」當地住戶抱怨，由於未曾有自來水管線，只能抽取地下水，沒想到後來有養豬戶進駐，讓大夥擔心水質受到影響，甚至偶爾傳來陣陣異味，讓附近鄰居們都十分渴望有乾淨的自來水可用。

該處長期因建物持分問題，若要埋設管線會經過國有地、私有地等狀況，須取得所有持有人同意，相關單位才能核發接水證明，導致自來水管線建置遙遙無期。

附近居民經過多年陳情，在市府、平鎮區公所、市議員楊家俍及台水公司多次開會協調後，今年終於獲得台水核定以專案方式，從平東路自來水主管線，施作延管銜接至當地9戶住戶家中，總工程經費新台幣187萬9836元，本月5日進場施工，預計9月6日前完成用戶端通水。

(中時 )