利奇馬颱風並未帶來災情，爽放颱風假的民眾湧入百貨公司逛街、看電影。（胡健森攝）

「感謝老天爺的眷顧，讓這次颱風過境，宜蘭縣有驚無險」，雖然強颱利奇馬來勢洶洶，但宜蘭縣卻是沒有出現什麼風雨，也沒有災損傳出，讓民眾開心過個颱風假。

強颱利奇馬從台灣東部海面掃過，宜蘭雖然籠罩在暴風圈範圍內，但一夜平安，沒有受到強風豪雨侵害，就像是尋常的下雨天一般，但受到預期心理影響，許多商家並未開店營業，讓一早出門覓食的民眾撲了個空，倒是位於文化中心

旁的果菜早市，一如往常地擺攤做生意，吸了引許多民眾前往採購；而宜蘭縣最大的複合式百貨商場「新月廣場」，更是湧入大量逛商品及看電影的民眾。

對於無風無雨卻宣布放假，宜蘭縣長林姿妙表示，依照中央氣象局的預測，宜蘭縣已達到停班、停課標準，雖然最後宜蘭縣沒有什麼風雨，但政府不能拿人民的生命財產安全當賭注，這次颱風過境，宜蘭縣有驚無險，要感謝老天爺的眷顧，也是尊重專業判斷。

(中時 )