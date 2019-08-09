丹麥是養豬大國，全國共養3000萬頭豬，是台灣5倍多，屏東科技大學與丹麥達爾姆農業學院合作，師生赴丹麥進行為期1至4個月的「豬隻飼養管理實務訓練課程」，並請丹麥老師到屏科大開設課程，招收養豬相關人才來進修。

台灣有2300萬人口、560萬頭豬，丹麥卻相反，有530萬人口、3000萬頭豬，兩國國土面積差不多，卻有極大差異。丹麥在育種、飼料、養殖環境、廢棄物處理再利用等養豬技術上非常專業，值得台灣學習。

屏科大透過教育部「國際技術人才培育學院試辦計畫」與丹麥達爾姆農業學院合作，培育養豬專業人才。年初屏科大師生到丹麥進行「豬隻飼養管理實務訓練課程」，除專業知識外，也在當地養豬場參與實務實習。

丹麥2名教師也利用暑假，到屏科大開設「養豬基礎人才培育課程」與「養豬經營管理人才培育課程」，希望學員不只複製丹麥的技術和養豬管理系統，更要找出適合台灣的模式與策略提升養豬產業，並追求永續發展，為地球環境努力。

屏科大校長戴昌賢說，台灣的肉豬年產值700億，占總畜產業43％、總農業產值14％，若加上相關產業產值更高。屏科大將建置一套符合歐規且適用熱帶－亞熱帶的智慧化豬舍，做為實習基地，希望打造台灣成為養豬王國。

(中時 )