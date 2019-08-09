逼近9月開學註冊日，南台南家扶中心預計20日發放助學金協助貧童安心入學，近日密集勸募填補還需150萬的助學金缺口，安平工業區婦女聯誼會9日挹注12萬善款，幫助社會貧童上學。

南台南家扶中心共協助台南市區內700位貧童，在每學期開學前，頒發助學金，協助他們繳交註冊費，這樣的資金，每學期起碼都要650萬，全賴社會募款。眼看學期只剩不到一個月，南台南家扶中心估計還需要150萬的資金缺口，最近人員都在籌募資金。

安工婦聯會8年前開始捐助南台南家扶中心各項活動，包括設攤、提供物品義賣等，會員也認養40隻助學天使撲滿。

會長杜佩瑾關心助學金籌募進度，在會內發起籌募善款，獲得46位會員愛心響應，迅速募得12萬元，她9日自己拿著善款送到家扶中心，用行動表達助童就學誠意。

南台南家扶李保良主任誇讚安工婦聯會的每位成員都是一位家扶媽媽，守護家扶兒助學之路。他希望民眾持續支持助學，完成今年秋季助學金目標，協助經濟弱勢學子能夠「教育脫貧」。

(中時 )