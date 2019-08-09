十方啟能中心今年將募款540萬元，其中募款餐會240萬元，其他包括上百件字畫等盼募到300萬元，盼善心民眾、團體響應。（盧金足攝）

十方啟能中心24日將舉行募款餐會及義賣活動，由長期力挺十方的主持人胡瓜擔任主持人，並號召10多名藝人共襄盛舉。（盧金足攝）

十方啟能中心24日舉行募款餐會及義賣活動，由長期力挺十方的知名主持人胡瓜擔任主持人，並號召10多名藝人共襄盛舉，協助身障兒童籌募復健治療與設備維護等經費，目前已募得108桌，朝目標120桌邁進，市長盧秀燕為十方終身志工，9日以個人名義認購1桌，希望拋磚引玉、募好募滿，協助身障孩子快樂成長。

十方啟能中心今年將募款540萬元，其中募款餐會240萬元，其他包括上百件字畫等盼募到300萬元，去年十方啟能中心募款不足240萬元，每年募款銳減近2成。

盧秀燕說，她是十方啟能中心的終身志工，過去擔任民意代表時，每年舉行義賣園遊會，協助十方籌募經費，除SARS爆發那一年外，已連續舉辦17年，協助孩子快樂成長，她曾親自探訪孩子的復建過程，能體會身障機構的營運困境，醫療照護或各種器材設備皆需經費。

盧秀燕指出，為協助募款活動圓滿達成，她將以個人名義認購1桌，希望拋磚引玉、募好募滿，呼籲大家關心身障兒童，支持身障福利機構。

她也提到，今年捐贈給十方義賣的藝品畫作有上百件，餐會當天要拍賣10件，其中有件特別的畫作，是曾經已售出的十方學員拓印作品，這位認購的愛心人士將畫作帶回後，在一次活動中曾請她簽名留念，這位愛心人士在得知十方要舉行募款餐會，特別將此作品回捐義賣，盼籌募更多經費協助身障孩子。

也有許多善心企業認購餐會後，再邀請身障團體用餐，這都是一種善的循環，感謝企業的善心以及十方啟能中心長年累月的辛勞付出。

十方啟能中心主任游月菊指出，今年募款目標500萬元，除餐會募款1桌2萬元，也有多幅藝品畫作義賣，募得的經費將用於身障孩子復健與相關設備維修，感謝胡瓜長年以來的支持，他除將親自擔任24日餐會主持人，更號召10多位知名藝人參與，吸引更多善心人士共襄盛舉，目前餐會已募得108桌，盧秀燕與社會局長李允傑各認捐一桌，還有十桌待認捐，將朝目標120桌邁進。

李允傑表示，位於大坑的十方啟能中心，成立於1988年，長年服務身心障礙的孩子，提供技藝陶冶、生活訓練及照顧服務，平時經費多來自政府補助、教養費用及民間捐款，為持續維持優良服務品質，需要有更多經費挹注支持，此次募款所得將用於中心復健治療、交通服務及設施設備維護等用途。

李允傑指出，台中市身心障礙福利機構共有19家，服務有需求的身礙朋友，十方啟能中心一直是市府推展身障福利的好夥伴，目前距離24日募款餐會不到半個月，呼籲民眾踴躍發揮愛心，幫助身障孩子。

(中時 )