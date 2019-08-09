現代人喜歡出國旅遊，要怎麼買到便宜機票坊間都有不少訣竅，但這些都真的能幫你省錢嗎?外媒報導，網路上流傳的這三大迷思，其實不完全正確。

迷思1：星期二訂機票最省

以前傳言航空公司都在一周開始的時候更新票價，不過現在航空公司復雜得多，每週七天，每天24小時都在改變票價，這意味著你可以隨時找到好的折扣。

消費者可以注意航空公司的社交媒體帳號，並且設定提示，依但有特價票就快搶，這很快就會銷售一空，因此您必須快速搶購。

迷思2：買機票愈早訂愈便宜

航空公司要到班機出發前的三至五個月，才開始主動控管訂位狀況，所以若大家過早訂票，反而比較晚訂票而付更多錢。

迷思3：來回機票比兩張單程機票更划算

善用訂票網站，因為可以幫旅客尋找省錢的單程票組合，已經做得非常好，舉例有些網站搜尋兩趟單程機票，並組合為一趟來回行程，雖然消費者搭不一樣的航空公司飛機，但可能獲得最便宜的機票架組合。

另外省錢方式是尋找「飛機加旅館」的套裝行程。只要去航空公司官網逛逛，就可能找到很多類似方案，省了不少錢。

(中時電子報)