土耳其彈藥庫連爆 居民遭撤尚無傷亡 13:362019/08/09 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其NTV電視台報導，位於敘利亞邊界附近的土國哈泰省（Hatay）一處彈藥庫今天清晨發生連串爆炸，附近住家的居民疏散，未傳有人員傷亡。 NTV電視台報導，爆炸案是凌晨3時30分左右發生在哈泰省雷伊漢勒區（Reyhanli），目前還不清楚爆炸原因。NTV電視台又說，緊急服務單位已經封鎖此區。 (中央社) #電視台 #土耳其 #爆炸 #報導 #彈藥庫 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 贏定了！ 凱特這點梅根永遠比不上 - 國際 糗！這國特種部隊抓前總統 竟遭支持者擊退 - 國際 富士康再爆血汗！數百未成年實習生被迫超時工作 - 時事 虧了！買機票3迷思 讓你花更多錢 - 國際 柬埔寨「127」：男子卡在岩縫4天終於獲救 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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