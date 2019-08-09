土耳其NTV電視台報導，位於敘利亞邊界附近的土國哈泰省（Hatay）一處彈藥庫今天清晨發生連串爆炸，附近住家的居民疏散，未傳有人員傷亡。

NTV電視台報導，爆炸案是凌晨3時30分左右發生在哈泰省雷伊漢勒區（Reyhanli），目前還不清楚爆炸原因。NTV電視台又說，緊急服務單位已經封鎖此區。

(中央社)