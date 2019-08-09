暖聲新人報到！Suzanne 劉思延帶著她的首支暖心單曲《老沙發》勇闖樂壇！Suzanne 劉思延靠著純熟的歌唱技巧，吸引大馬音樂製作人宇珩與先生劉家均青睞，成為繼2017年林明禎後所發掘的第二位歌手，由角色音樂與萊恩媒體集團聯手打造。

年僅22歲，來自馬來西亞檳城的牙套女孩Suzanne，卻已是戰績豐碩的實力唱將！2018年參加星馬區《THE VOICE》獲得馬來西亞前14強（伍思凱戰隊前4）、2018年《中國好聲音》前14強（哈林戰隊前4）。沉澱了一年時間，終於帶著她的首支暖心單曲《老沙發》走向更廣闊的天地，堅定追尋音樂夢想。

Suzanne刘思延《陌生人》盲选赛 | The Voice 决战好声 2017

《老沙發》是一首帶大家進入父母內心世界的親情歌曲，回饋父母一份沉澱已久的深情。生活教會Suzanne 懂得感恩，濃濃的親情給了她力量和勇氣，因此特地選在自己的生日月份5月，以及雙親節（5月母親節、6月父親節）推出進入歌壇的首支單曲《老沙發》。Suzanne用來自內心的聲音唱出天下父親、母親對孩子永遠不變的那份牽掛，那份惦念、那份無私的大愛，更喚醒所有為人子女對父母的關愛，用《老沙發》當做給自己的慶生禮，也是回饋感恩父母的雙親節禮。

在一次聚會中，《老沙發》單曲製作人之一的黃凱文與演技派暖爸李李仁分享這首歌曲，身為人父的李李仁深被歌曲感動，亦讚賞Suzanne擁有一把很獨特的歌聲，唱起這首歌來非常動人，因此答應邀約，跨刀相挺擔綱MV男主角。當Suzanne得知此消息後倍感榮幸「我一直很喜歡李李仁大哥！雖然沒有機會和李仁哥對到戲，但沒想到除了江蕙二姐跟陶子姐之外，我竟然也有機會請李仁哥擔任歌曲MV男主角。」MV中李李仁戴起老花眼鏡、化老妝，由年輕爸爸演到白髮老爸爸，一句看似輕描淡寫的台詞：「還沒（睡）呢，我在等妳電話」展現深厚的演戲功力，帶出爸媽的內心視角，逼哭拍攝現場工作人員。

Suzanne 劉思延的首支暖心單曲《老沙發》，MV在5月24日於Lionheart Media YouTube 頻道首播。首支單曲《老沙發》後，Suzanne 也將籌備EP。Suzanne劉思延Facebook （https://www.facebook.com/szannne/ ） ，Instagram （https://www.instagram.com/suzanne_lsx/ ），微博（https://weibo.com/u/6401611397）及Lionheart Media YouTube頻道：（https://ppt.cc/fRQpNx）以獲取更多的資訊。

(中時電子報)