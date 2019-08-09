新竹市某知名鴨肉麵店曾遭人鬧場，接續發生被潑餿水、丟雞蛋及糞便的「臭彈」事件，在地方引發議論，警方追查發現是三光幫份子楊男為勒索金錢所為，楊男並涉及多起組織犯罪和恐嚇取財未遂案，檢方偵查終結將楊男及7名歹徒提起公訴。

檢警調查，許姓男子積欠楊男300萬元賭債未還，楊男找上許男開鴨肉麵的岳母吳婦討債，2016年9月底到該店內鬧場，將客人趕出店外，嚇稱如果你們不還許男所欠300萬元，要讓你們的店及加盟店關門等語。

楊男欲向吳婦勒索錢財，指示曾姓、劉姓、鄧姓、李姓及江姓等徒眾以砸店方式使吳婦心生畏懼，先後在店門口砸大量雞蛋，往店內丟擲餿水、丟裝有糞便的塑膠袋等「臭彈」後，對吳婦表示只要付款20萬元，保證不會再有人過來等語，吳婦因不堪長年遭勒索報案。

警方同時查出，楊男以陳姓被害人阻止乾兒子借錢給他為由，率徒眾到被害人家中恫嚇，對被害人經營的設計工作室，脅迫支付3成營業利潤和插乾股未果，指示徒眾砸被害人住處落

地窗。楊男並多次在某知名汽車旅館鬧事，並對旅館相關人員施以言詞恐嚇。

檢方偵查楊男及徒眾相關犯行，認犯恐嚇取財未遂罪、恐嚇罪及組織犯罪防制條例第3條第7項利用犯罪組織妨害行使權利罪嫌，依法提起公訴。

(中時 )