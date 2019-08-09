前國民黨主席洪秀柱戶籍確定遷到台南市東區，將投入台南第六選區立委選戰，挑戰尋求連任的立委王定宇，王定宇表示，這將是一場硬仗，他謹慎以待，期盼能有一場良性競爭；綠營評估，洪秀柱深藍、王定宇深綠，兩人在統獨議題的立場鮮明，可預期的是，這個選區未來勢必將成為議題中心。

王定宇今天表示，洪秀柱是可敬的對手，第六選區不單對藍營是艱困選區，對他而言，每次選舉都是艱困選區，每場都是硬仗，沒有所謂輕鬆的選戰。他說，洪秀柱雖然尚未被國民黨中央正式徵召，但任何人參選，他都歡迎，也尊重國民黨在該區提名策略。

王定宇強調，一旦洪秀柱正式被國民黨徵召，他期待能與對手在市民服務、地方發展、國家永續3個議題，進行一場良性競爭。

不過，王定宇也說，距離大選還有5個月，整體選戰話題仍會圍繞在總統大選，立委選舉最終相當程度還是回歸地方服務與發展基本面，洪秀柱沒有一天待過台南，後續會帶來什麼影響，仍待評估。

洪秀柱將到台南選立委消息一出，隨即掀起地方討論，藍營支持者認為有鼓舞士氣之效，「柱柱姊來選這局就對了，不然老是派一些犧牲打，感覺還沒選就認輸。」但也有藍營基層認為，洪秀柱跟台南沒有地緣關係，雖然有全國知名度，但選民對她未必有情感。

值得一提的是，王定宇2016參選立委曾以布袋戲助選團巡演，當時曾拿「換柱風波」作為故事情節，劇情提到柱柱姊為了黨出馬，諷刺全黨男人只剩一張嘴，如今傳出洪秀柱來南下參選，即有選民聯想當年這齣布袋戲，直呼好巧。

台南市第六選區涵蓋東區29里加上仁德、歸仁、關廟、龍崎，王定宇在本屆立委選舉拿下72％高得票率，加上他在轉戰立委之前，東區就是他的議員選區，東區人對他並不陌生，值得關注的是，東區選民結構藍大於綠，高思博去年底選市長，大贏的區域就是在東區，贏了黃偉哲7405票。

(中時 )