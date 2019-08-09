國民黨前主席洪秀柱今出面證實願意投入台南市立委第6選區，挑戰民進黨現任立委王定宇，讓原本藍營在艱困選區推不出人選得困境看到曙光，對此，民進黨立委羅致政表示，洪主動請纓對國民黨是好的一步，但王定宇深耕地方，他不認為洪的參選可以帶動藍營台南市立委選情，對王定宇爭取連任非常有信心。

洪秀柱宣布挑戰全國最高票的王定宇，消息震撼各界，外界認為洪參選有助於提振藍營台南市立委選情，甚至激勵全國艱困選區士氣，但綠委羅致政分析，洪秀柱定位是要扮演母雞或是在艱困選區創造自己政治第二春無法判斷，但洪過去一直在舒適圈新北選舉，沒有挑戰過艱困選區，對於選情的影響仍有待觀察。

羅致政認為，洪秀柱的影響力沒有外界想的那麼大，不足以帶動藍軍在南市甚至整個艱困選區的選情，激勵效果有限，尤其是王定宇委員深耕地方，問政表現有目共睹，即便面對洪秀柱挑戰，對王定宇選情還是有信心。

(中時 )