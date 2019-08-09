颱風利奇馬強度已減弱為中度颱風且暴風圈縮小，連江縣北竿板里海灘等地今（9日）上午已出現長浪，相關單位呼籲民眾勿前往岸邊觀浪。連江縣副縣長王忠銘表示，目前僅有數起樹枝被吹斷，未有其他災情傳出，相關單位全力防災，要將災損降至最低。

颱風利奇馬今（9日）中午12時許中心在台北東北方海面，向西北移動，對台中、苗栗、新竹威脅已降低，暴風圈正影響台灣北部及東北部陸地，對桃園以北地區及宜蘭、馬祖仍構成威脅。

(中時 )