新竹縣何姓男子向黃男借2千元未還，不滿黃男當眾催討時出言不遜，讓他太沒面子，竟送黃男「一把火」，用汽油彈縱火燒黃男住處，幸目擊民眾報案未造成重大災害，新竹地院依放火燒燬供人使用之住宅未遂罪，處何男有期徒刑4年6月。

這件縱火案發生在去年2月24日凌晨近3時，李姓民眾目擊1名男子在竹東鎮東林路上，拿出用玻璃瓶做的汽油彈，用打火機點燃引信布料後，擲向黃男住宅2樓，汽油彈在屋外冷氣下方著地破裂後延燒。

李男馬上通報消防隊，大聲呼喊讓黃男及其父等家人逃出屋外，消防人員到場後迅速撲減火勢，才未造成重大災害，警方循線逮獲涉嫌縱火的何男，何男矢口否認犯行。地院審理時才坦承黃男向他催討2千元時，出言不遜，讓他心生不滿才放火。

法官認為，何男僅因與黃男個人細故糾紛，即引火點燃汽油瓶往黃男住宅丟擲，殃及無辜他人外，行為所生危害甚大，若火勢順勢延燒到其他易燃物，極可能造成他人死傷，後果不堪設想。

法官審酌何男行為嚴重破壞社會公共安全與秩序，犯後猶未與被害人達成和解，獲得被害人的宥恕，當已難輕縱，兼衡何男在警詢和偵查時猶失口狡辯，迄至審理時方坦承犯行的犯後態度等情況，量處上述之刑。

(中時 )