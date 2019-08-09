桃園市長鄭文燦颱風天在日本出差惹議論，對此，鄭文燦表示，雖然訪日時颱風過境，但市府都有做完整準備，會按照作業準則處理，他也會視情況跨海坐鎮。桃園市議員王浩宇也力挺鄭文燦，說「昨天晚上，他擔心桃園到幾乎整晚都沒有睡覺」，又說「至少不會人在桃園，整天想著怎樣 Yes I do.」趁機再酸高雄市長韓國瑜。

桃園市議員王浩宇稍早發文「鄭文燦，在日本不在桃園？」，今天早上，各大藍營粉絲團都出現類似的攻擊，批評颱風來襲鄭文燦卻出國在日本參訪。其實，鄭哥在出發前早已指示大家做好防颱準備，清淤、發電機準備、沙包發放等作業都持續進行，也指定副市長擔任指揮官。

王浩宇說，「桃園隊」是一個團隊，包含浩宇在內的許多議員，都留在桃園協助居民問題，大家可以完全放心。市長跟我們保持很好的聯繫、隨時進行溝通，例如昨天普忠路積水時，他第一時間就指示要如何處理。 每一場災害應變中心的會議，他也都用視訊指揮救災與準備，上班上課的決定也都沒有任何拖延。

王浩宇說「昨天晚上，他擔心桃園到幾乎整晚都沒有睡覺。我常說，選對一個市長、改變一座城市。 雖然鄭市長越來越胖，頭髮越來越白。但我很確定的是，他的心一直在桃園。至少不會人在桃園，整天想著怎樣 Yes I do.」

有網友留言「唉，好多標準，柯屁可以用line指揮地震災情，燦哥可以指定副市長坐鎮指揮，韓市長一定要在災害中心坐鎮指揮，還不能漏跑，我看連去尿尿都會被說待忽職守，我都不知道政府的標準在哪？」王浩宇回嗆「他才上任多久？」

網友再酸「是是是，你的人就是『事先安排，擔心到睡不著』...，其他人就都不是，....」、「別人家颳風下雨不在會被罵到翻，我們家颳風下雨還可以到處趴趴走。 你們還真的是一路走來始終如一 從來都是一套的標準呢」。

王浩宇發文。(王浩宇臉書)

(中時電子報)