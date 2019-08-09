大陸公安部近日印發《關於2019年至2022年開展全警實戰大練兵的指導意見》（簡稱《意見》），部署公安機關開展全警實戰大練兵。強調要緊扣捍衛政治安全、維護社會安定。而日前在深圳，廣東公安就舉行了夏季大練兵「深圳亮劍」行動，期間曾出動了1.2萬名警力。海陸空齊齊上陣，演練應急處置突發事件。

值得一提是，「深圳亮劍」行動中曾出現了公安特警對抗「示威者」的橋段，且演練中的示威者造型與香港近日街頭抗爭的示威者十分相似，多數人身穿黑色衣服、戴上頭盔、口罩。當時外界普遍認為，深圳練兵行動對香港「亮劍」意味濃厚。

《意見》強調，要緊扣捍衛政治安全、維護社會安定、保障人民安寧使命任務，錨定鍛造公安鐵軍標準，聚焦革命化、正規化、專業化、職業化建設要求，強化全警實戰訓練，鍛造能打勝仗隊伍，不斷提高維護國家政治安全和社會穩定的能力水平支撐。

《意見》又要求，要堅持全員參與，加強全警基本訓練和警種專業訓練，著力提高防範重大風險、維護安全穩定的能力水平。要堅持練戰結合，突出加強應急處突實戰協同訓練，切實提高快速反應、高效處置和應對複雜情況、駕馭複雜局勢的能力水平。

《意見》稱，各級公安機關要加強組織領導，精心組織實施，迅速在全警掀起實戰大練兵熱潮，確保全警實戰大練兵取得實效。

(中時 )