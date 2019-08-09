聖文森駐台大使館昨天揭牌，象徵台聖邦誼穩固，兩國關係邁向新的篇章。國合會人員長期派駐聖文森，協助聖國發展，已結案的「電子文件暨檔案管理計畫」強化聖國政府行政；執行中的「智慧公車管理及監控系統計畫」旨在促進提升當地的公車服務與改善治安。

國合會自2016年至2018年執行「電子文件暨檔案管理計畫」，透過我國資通訊優勢及電子化政府推動經驗，改善聖文森政府單位資訊處理造成之文件遺失或拖延問題，成功協助聖文森政府建立「電子公文暨檔案管理系統」、「PKI暨電子憑證系統」及管理機制。

根據「2018年聯合國電子化政府調查報告（UN E-Government Survey 2018）」，聖文森在193個國家中之排名業由2016年之第115名，前進至第104名。其中與本計畫相關的「線上服務分數」，2016年為0.2971，2018年上升至0.4514，成長幅度近兩倍。

為進一步擴大我予聖文森之資通訊合作，國合會自108年起執行「智慧公車管理及監控系統計畫」。公車是聖文森民眾主要大眾交通運輸工具，惟缺乏經營機制與管制規範，行駛路線與營運時間均由司機自行決定，致民眾常需費時候車，且時因司機爭搶客源或隨招隨停而衍生交通危險亂象。

該計畫將援引我國智慧交通發展經驗及資通訊科技發展優勢，透過「公共運輸管理」、「先進大眾運輸服務(APTS)」、「先進交通管理服務(ATMS)」等技術，並配套建制智慧影像監控系統，盼能導入更多資通訊領域之智慧應用，造福聖國民眾生活。

(中時 )