私校設長照機構，流程更方便！衛福部長照司日前預告修正《長照服務機構設立許可及管理辦法》，將申請設立機構的條件放寬，未來私校不需以法人名義申請設立機構，可透過校長直接提出申請，預計9月上路。

衛福部長照司副司長周道君表示，以往私校礙於衛福部、教育部規定不一，設立長照機構的流程相當不便。《私立學校法》允許以學校的名義設立機構，但《長照服務機構設立許可及管理辦法》僅允許法人、團體、個人名義設立機構。

舉例而言，依照現行規定，輔仁大學若需申請設立長照機構，只能以「輔仁大學學校財團法人」的名義申請，否則還得修改章程，相當不便。長照司修正《長照服務機構設立許可及管理辦法》後，該校則可直接以「輔仁大學」的名義，申請設立長照機構。

周道君表示，申請設立機構的私校，需設有醫學系、社工系、公衛系、醫管系、老人照顧、長照等其中一種科系，可設立的機構類型為日照中心、居家式長照機構等，不包括住宿式長照機構。

因《長期照顧服務機構法人條例》實施後，設立住宿式機構者僅限法人。若私校需以校方名義設立住宿式機構，僅限於該條例實施前（2018年1月31日），實行過社會服務、醫事服務者（如：2017年開設醫院的輔仁大學）。

《長照服務機構設立許可及管理辦法》部分條文修正草案仍處於預告期，正在蒐集各界意見。周道君表示，符合申請條件的私校，初估約有30至50家，9月上路後即可受惠。

(中時 )