依據中央氣象局資料顯示，9日上午9時利奇馬颱風仍位於台北東北方約 240 公里海面上，北部地區尚未脫離影響範圍。北區水資源局表示，石門水庫仍持續警戒並進行防洪操作中，因大漢溪及淡水河水位可能隨時變化，請民眾勿進入河道以免發生危險。

北水局局長江明郎表示，石門水庫截至9日上午11時止，利奇馬颱風降雨累計已達198mm，尤其9日累計降雨即超過110mm，即時入流量已高於每秒1000立方公尺，並持續上升中，顯示颱風洪水尖峰流量仍未到達，所以水庫將持續放水操作。江明郎指依目前水位241.18公尺推估，已控留防洪空間約3300萬立方公尺，足以因應未來入流變化，但仍會守視降雨變化適時調節操作放水。

北水局提醒民眾，颱風因氣旋轉動會有間歇降雨情形，容易造成下游地區民眾誤解颱風已過，而會輕忽進入河川高灘地巡視作物損失或抓魚。但目前石門水庫仍在進行放水操作，呼籲民眾遠離河道，以保安全。

(中時 )