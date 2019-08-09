原先效力印地安人2A的台灣好手胡智為，先前遭到釋出後，獲得小熊隊的小聯盟3A合約，峰迴路轉下反而「升級」，同時今(9)日正式登錄小熊隊3A球員名單後立刻開箱，上場中繼3局無失分，最終小熊3A以4比3擊敗運動家3A。

胡智為剛加盟小熊隊，立刻獲得上場機會，第4局球隊以0比3落後情況下上場，中繼3局無失分，僅被敲出1支安打，雖然保送次數高達5次，不過壞球多控在好球帶邊緣，沒有太大失投，並化身「壘包精算師」，最多僅讓跑者攻佔到二壘，只到得點圈後就止步，最終安全下莊。

加盟小熊隊以前，胡智為在小聯盟3A成績並不理想，出賽15場，留下1勝4敗、自責分率7.95的成績，上月初遭到DFA後，接著移出40人名單，7月底遭到釋出。不過胡智為上一場在2A中繼3局飆出6K，當時美媒就曾看好，認為他雖然今年小聯盟成績不亮眼，不過曾在大聯盟留下11場出賽共計23局、自責分率3.52的成績，應能獲得其他球團青睞。

胡智為順利獲得小熊隊3A合約，從2A「升級」到3A，再加上小熊隊大聯盟的後援牛棚一直是球隊最弱的一塊，若胡智為能重現前2年的優秀水準，升上大聯盟是指日可待。

(中時電子報)