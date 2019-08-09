強颱來襲❗️燕子市長坐鎮防災中心。(取自盧秀燕臉書)

利奇馬颱風來襲，這次中部地區因沒放颱風假，台中市長盧秀燕的臉書被網友灌爆，她解釋依據中央氣象局所發布利奇馬最新氣象預報，中彰投未達停班停課標準，因此正常上班上課。許多網友仍不滿為何台中沒放假而開罵，有網友回嗆「沒放到颱風假是有這麼崩潰喔？」、「萬一沒風沒雨大家是不是又怪市長幹嘛停班停課」。

盧秀燕在臉書PO文表示，根據天然災害停止上班及上課作業辦法標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課。依據中央氣象局所發布強烈颱風利奇馬最新氣象預報，中彰投未達停班停課標準，9日正常上班上課。

盧秀燕並說，放不放假需依據氣象局資料，並依照相關法令執行，相信每個縣市首長需經過許多討論和判斷，才能下最終的決定，目前利奇馬未在台中地區造成災害，接下來的西南氣流防災中心仍會嚴陣以待。

有網友不滿留言，「我明天會小心上班，就算樹倒了招牌吹落，我也會盡力閃開，不會受傷」、「台中市不放就算了，拜託台中市山區也沒有？」；也有網友反嗆「沒放到颱風假是有這麼崩潰喔？」、「明天萬一沒風沒雨大家是不是又怪市長幹嘛停班停課」、「父母官真的很難做」、「大家果然開噴了…明明這次颱風市以北部為主，中南部就真的沒碰到，真的不用放」、「台中的颱風假不都是無風無雨嗎XD」、「1450真多，我目前在台中火力發電廠前面，屬於龍井龍昌路，有微風和下小雨…以目前的狀況真的不適合宣布停班停課」。

(中時電子報)