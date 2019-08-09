公主郵輪調閱監視畫面，發現女遊客從11層甲板欄杆落海。（許家寧翻攝）

基隆豪華郵輪驚傳遊客墜海，7日自基隆港出發前往日本「沖繩自由行5日遊」的太陽公主號，今早7點多傳出41歲台籍女遊客失蹤，船隻調閱監視器發現該女不明原因從11層甲板落海，立即聯絡日本海上保安廳展開搜索，約1小時尋獲遺體。

太陽公主號原本正往日本南方島嶼前進，意外發生時，隨即調整路線，協同日本海上保安廳針對該海域進行搜救，於當地時間早上7點13分（台灣時間8點13分）左右，救生艇尋獲該乘客遺體，經過船上醫療團隊確認身亡，宣布搜救行動結束。

太陽公主號將依原定計畫繼續前往日本沖繩，11日返回基隆港。資料指出，公主郵輪全總噸位7萬7000多噸，可載客2000人，郵輪共有14層樓。船方表示，乘客安全一直是公主遊輪的首要之務，也立即啟動公主遊輪應急關懷小組，提供乘客家屬相關的協助。

基隆海巡隊指出，上午10點半接接獲太陽公主號太隆船務代理通報，船上有一女子因故落海經救起急救無效後死亡，預計11日遊輪返港後，海巡隊將立即派員登船調查釐清案情。

(中時 )