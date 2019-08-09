由尹馨、鄭人碩主演的電視電影《川流之島》，曾獲金鐘獎「迷你劇集(電視電影)獎」、「迷你劇集(電視電影)導演獎」、「迷你劇集(電視電影)編劇獎」、「迷你劇集(電視電影)女主角獎」、「迷你劇集(電視電影)新進演員獎」等多項殊榮，為讓視障朋友也能欣賞這部優質的戲劇作品，中視經典台於本週日(11日)晚間10點播出口述影像版，隔週六(8/17)上午8點重播，並在中視菁采台及中視等多個頻道排播。

尹馨。

《川流之島》故事描述一個面臨失業的國道收費員遇到南北往來的台客貨車司機，兩人相遇相識，面臨情關、錢關的種種考驗，以及孤身帶著兒子一起生活，母子之間存在著矛盾難解的問題，社會底層的生活呈現，透過細膩溫馨的拍攝手法，帶著觀眾體驗人生百態的不同滋味。這次口述影像版的播出片單還包括《TMD天堂》、《菸蒂》等多部好戲，讓視障朋友「聆聽」這幾部佳作。

播出資訊:

中視經典台

8/11(日)22:00-24:00播出《川流之島》口述影像版；隔週六(8/17) 08:00-10:00重播。

8/18(日)22:00-23:30播出《TMD天堂》口述影像版；隔週六(8/24)08:00-09:30重播。

中視菁采台

8/24(六)22:00-24:00播出《川流之島》口述影像版；隔週六(8/31)09:00-11:00重播。

8/31(六)22:00-23:30播出《菸蒂》口述影像版；隔週六(9/7)09:00-10:30重播。

中視9/7(六)05:00-07:00播出《川流之島》口述影像版。

(中時 )