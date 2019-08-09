什麼都省，文化資產經費絕對不能省！台南市文化資產管理處每年度向文化部申請古蹟歷史建築等有形文化資產修復計畫補助，儘管全國文化資產經費需求龐大，各地方政府競爭激烈，在文化部最新核定補助計畫中，台南共獲核定補助9案，計畫總經費逾新台幣2億元。

中央與地方配合款結合，9件古蹟、歷史建築修復案已於6月中旬通過文化部核定，總計投入超過2億元，近日陸續啟動發包。

通過的修復計畫包括國定古蹟南鯤鯓代天府的屋頂修復及「龍泉井」調查研究修復、市定古蹟法華寺委託規劃設計、原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程、楠西鹿陶洋江家聚落建築群保存及再發展、市定古蹟鄭氏家廟維護計畫、市定古蹟開基靈祐宮修復工程、市定古蹟麻豆總爺糖廠修護、台南市古蹟歷史建築及聚落巡查等，總計文化部補助約8500萬，民間所有權人自籌78萬元，市府投入約1億2000萬元。

其中，南鯤鯓代天府、鄭氏家廟、開基靈祐宮、法華寺等宗教信仰團體，為辦理所屬古蹟的調查研究或修復工程等工作，主動編列自籌款，在文資處輔導之下著手推動各項工作，表達對於古蹟的重視與疼惜，可謂文化資產保存的民間表率。

最具突破性的，是各界一直很關心的台南名剎—法華寺，歷經風災受損，先在文資處的協助下以緊急支撐保護後，提出古蹟修復設計計畫，並獲得文化部補助經費60萬元（計畫經費100萬元）。文資處將持續輔導法華寺，期能於2020年底完成修復設計工作，作為法華寺後續辦理整體修復工程與環境整備的重要依據。

此外，位於楠西的鹿陶洋江家聚落，是台南傳統家族聚落的典範，也是農村建築的博物館。0206地震造成聚落內的宗祠及房舍建物受損，在公私協力之下，逐步完成聚落修復工作，目前僅剩宗祠尚在修復當中，預計明年7月完成修復工作，也因此契機更加深家族之間的凝聚力。

文資處於此適當時機，輔導聚落提出聚落建築群保存及再發展計畫，並獲文化部補助經費140萬元（計畫經費200萬元），將就聚落之文化資產特色研訂維護方針，並整合區域計畫法規，更加完善維護該聚落景觀與文化特質。

(中時 )