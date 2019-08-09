李沛勳示範跳繩減肥。（圖／年代提供）

「你有在網上訂過飯店？」這句超洗腦的訂房廣告，畫面中的型男就是李沛勳，身為健身教練的他日前現身年代新聞《聚焦2.0》，讓女主持人高文音也忍不住回頭猛瞧，讚他是「回頭率最高教練」！

「訂房先生」李沛勳自曝有脊椎側彎、骨盆歪斜，因曾鼠蹊部脫臼，「小時候跌打損傷館喬過，後來長大就沒管它」，所以右腿比較短。當現場中醫胡乃文醫師用點筆刺激李沛勳「頸三、眼肌、視神經」耳朵三穴救視力，李沛勳被觸碰到耳朵敏感帶，表情顯得苦澀。

李沛勳參演過好萊塢電影《變形金剛4》，還原當時情形，他在報紙上看到《變形金剛4》徵選廣告，內容需錄製喜怒哀樂4表情，並用英文自我介紹，當時擊敗八萬多人，雀屏中選；李沛勳之所以英文流利，因他唸的是英國排名第三「英國聖安德魯」大學，行銷學碩士畢業，也是英國威廉王子的學弟，高文音心花怒放說「根本是偶像劇走出來的高富帥」！而李沛勳也演過偶像劇《月村歡迎你》及《我們不能是朋友》。

「訂房先生」李沛勳「回頭率」超高，當他進攝影棚時連高文音也忍不住回頭看他一眼，李沛勳自謙表示，「跟帥沒太大關係，因為廣告播送率太高，容易讓路人產生『認識但很久沒聯絡的錯覺』例如，這人是我國小同學嗎？」讓全場來賓點頭如搗蒜。

李沛勳是演員兼私人健身教練，他現場示範「連明星都在練的超級運動」---跳繩，連郭雪芙、「Super Junior」厲旭都拿它來減重，不只增強心肺與肌肉能力，還能增加骨密度，一天15分鐘可燃燒125大卡。本集將於本周日（11日）晚間8點播出，更多精彩內容請鎖定年代新聞50頻道《聚焦2.0》。

(中時電子報)