不少網友在台中市長盧秀燕臉書洗版，但有更多網友力挺盧秀燕精準決策，明智的決定。（翻攝盧秀燕臉書）

「放不放颱風假」考驗地方首長智慧與運氣的一門重要政治學，決策精準才能避免民怨！利其馬颱風掃過台灣，台中市長盧秀燕的精準決策讓她在這門颱風假政治學獲得學分，8日晚間8點市府宣布9日正常上班上課，盧的臉書湧入大批網友批評沒放颱風假，但今日台中風雨小，離颱風假標準差個十萬八千里，更多的網友大讚盧扛的住壓力，力挺「台中市目前無風細雨放甚麼假？」

第9號強颱「利奇馬」影響北部地區，台中各區受颱風影響甚小，多為零星小陣風及小雨，未造成重大災情，天氣瞬息萬變，但地方首長在決策放颱風假與否，仍多方考量且依據氣象局提供預報審慎判斷，籲網友人人都想放假，但仍可理性討論。

許多時候在尚未到決策是否放颱風假時，首長臉書常湧入大量留言希望放成颱風假，無形之中會給決策者帶來偌大壓力。

網友在盧秀燕臉書留言，「放假反而會被罵。」、「停班停課本來就有一套標準，不要看別人放，自己沒放 就在抱怨亂批評攻擊」、「你們那麼想放假是不會自己請？市長依法行事，也會依天氣狀況做調整」、「聽媽媽的話」紛紛替盧秀燕打氣。

有網友說，「昨晚加班攻擊市長都可接受，今天也可認命上班」，更有網友貼照片表示「台中風雨小」等留言，表達支持盧秀燕的決定。

評斷颱風是否達放假標準，地方首長都需以氣象局提供天氣狀況判別，也要扛的住排山倒海的「求颱風假」民意；在利其馬颱風的這一輪，盧秀燕精準決策，颱風假政治學過關。

(中時 )