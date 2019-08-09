已故黑道重量級大哥的未成年親孫女被人透過網路交友誘姦，警方追緝多日終於將涉嫌的沈姓男子逮捕，移送台北地檢署複訊後，檢方依妨害性自主罪嫌向台北地方法院聲請羈押獲准。

檢警調查，沈姓男子在網路冒充是某知名醫院的婦產科醫生，在1年多前就用化名透過臉書和當時未滿17歲的被害少女交往，再用各種藉口誘騙少女外出約會並趁機性侵得逞，沈男更以被害少女涉世未深，稱自己是醫生世家、黑白關係良好還威脅公布少女裸照寄往學校，恐嚇少女繼續和其交往。

沈男不禁如此，今年初還持續恐嚇威脅被害人，包括會找黑道人物上門、網路連結少女家人以及傳遞其下體裸照等要脅少女繼續外出與其發生性關係，此事被身為黑道大哥長媳的少女母親知悉，上個月向警方報案。

警方移送沈男經檢察官複訊後，由於沈男脅迫被害人的行為有持續性、反覆實施之虞，且居無定所有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

(中時 )