因第九號利奇馬颱風來襲，民眾今天放了1天颱風假，加上炎炎夏日暑假，各家影城紛紛推不同活動吸引影迷。為讓民眾有絕佳舒適觀影環境，南港喜樂時代影城祭出好康三連發，包括推出平價、可口的冰淇淋商品、憑票根兌換電影週邊貼紙、憑票根至門市享9折餐點及下午茶優惠等優惠回饋影迷。

其中「喜樂時代影城限定」推出北海道牧場直送超人氣「生乳冰淇淋」，擁有細柔滑順口感，是濃厚牛奶香的經典口味。喜樂時代表示，獨家嚴選北海道直供的純進口奶漿，一大罐只能做出12支冰淇淋，25%北海道進口奶油與精挑細選的4種砂糖調和，約有12.5%高乳脂含量，吃起來有滿滿幸福感，8月15日前嘗鮮價為60元。該款冰淇淋有個有趣吃法，就是要在180秒內吃完才能保證最好口感，新品上市沒幾天，消息已傳遍饕客耳中。

影城限定。

此外，凡至影城現場購買《瑪雅蜜蜂大冒險:蜜糖危機》電影票券乙張，隨票贈送《#電影週邊貼紙》乙份，數量有限，贈完為止。該片為適合親子共賞的動畫電影，講述一隻不被眾人看好的瑪雅小蜜蜂，用「相信」的力量帶領隊伍，與朋友團隊合作，突破重重關卡，保衛夏日蜂蜜，在逆境中反敗為勝的故事。民眾亦可憑「喜樂時代影城」電影票根至南港店高仰三門市，即可享9折餐點及下午茶優惠，本優惠活動僅限CITYLINK南港店門市適用，不得與其他優惠併用。

美味可口。

(中時 )