颱風利奇馬來襲，新北市深坑區北深路一段、往紅葉街方向，今（9日）上午11時許，傳出路邊山坡石塊掉落意外，石塊砸中路旁一輛停放的汽車，所幸未有人員傷亡，但汽車車頭凹陷，警消獲報已在現場拉起封鎖線，防止意外發生。

據悉，石塊長約80公分、寬80公分，直接掉落砸在汽車車頭造成凹陷，影響該處一車道，警方已在現場疏導。

新北市深坑區北深路一段、往紅葉街方向，今（9日）上午11時許，傳出路邊山坡石塊掉落意外，石塊砸中路旁一輛停放的汽車。（葉書宏翻攝）

新北市深坑區北深路一段、往紅葉街方向，今（9日）上午11時許，傳出路邊山坡石塊掉落意外，石塊砸中路旁一輛停放的汽車。（葉書宏翻攝）

(中時 )