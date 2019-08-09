利奇馬來襲 深坑石塊掉落砸毀汽車 13:452019/08/09 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市深坑區北深路一段、往紅葉街方向，今（9日）上午11時許，傳出路邊山坡石塊掉落意外，石塊砸中路旁一輛停放的汽車。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 颱風利奇馬來襲，新北市深坑區北深路一段、往紅葉街方向，今（9日）上午11時許，傳出路邊山坡石塊掉落意外，石塊砸中路旁一輛停放的汽車，所幸未有人員傷亡，但汽車車頭凹陷，警消獲報已在現場拉起封鎖線，防止意外發生。 據悉，石塊長約80公分、寬80公分，直接掉落砸在汽車車頭造成凹陷，影響該處一車道，警方已在現場疏導。 新北市深坑區北深路一段、往紅葉街方向，今（9日）上午11時許，傳出路邊山坡石塊掉落意外，石塊砸中路旁一輛停放的汽車。（葉書宏翻攝） 新北市深坑區北深路一段、往紅葉街方向，今（9日）上午11時許，傳出路邊山坡石塊掉落意外，石塊砸中路旁一輛停放的汽車。（葉書宏翻攝） (中時 ) #汽車 #車頭 #颱風 #公分 #意外 也許您會感興趣 推薦閱讀 利奇馬恐變強颱 彭啟明：這8縣市颱風假機率最高 19:552019/08/07 生活 利奇馬颱風來襲 如何透過LINE掌握第一手颱風動態 13:352019/08/08 科技 颱風假明天有望？三大關鍵決定 14:362019/08/08 生活 不斷更新》桃園復興區 今晚停班停課 15:432019/08/08 生活 強颱不強！網樂撿颱風假 氣象局回應了 09:522019/08/09 生活 颱風假去哪？百貨營業時間一覽表 10:062019/08/09 生活 風雨減弱 柯文哲直言：颱風假多放了 10:272019/08/09 政治 颱風假遭質疑誤判 柯P：颱風北偏不能怪我 11:312019/08/09 政治 颱風假多放？網秒解柯P心聲笑噴 11:312019/08/09 生活 台中為何沒放假？盧秀燕臉書開噴 13:182019/08/09 生活 社會熱門新聞 太陽公主號郵輪 女台客沖繩墜海亡 - 社會 恐比1支手機還小！陸女在美遭殺遺體下落曝光 - 社會 美艷人妻拒調戲遭毆亡 夫痛：救不了啊 - 社會 離婚男車震16歲小女友致懷孕 判3月獲緩刑 - 社會 OL北捷覺天天被摸臀 看監視器崩潰還被一根… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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