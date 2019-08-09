學童的書法作品在童綜合展出。（陳淑娥攝）

學童的書法作品在童綜合展出。（陳淑娥攝）

台中市龍泉國小推動書法教育已20餘年，並在校園成立書藝雅堂專屬空間，為了讓更多民眾能看到孩子的努力，即日起至9月1日止，於童綜合醫院梧棲院區舉辦「書藝泉才」書法展，撫慰患者與家屬的心靈。

童綜合醫院表示，院方支持每一位藝術、設計、創意工作者，能夠發表展示作品，特地在梧棲院區地下一樓轉角藝術空間，提供一個可供分享的園地。

龍泉國小推動書法教育已20餘年，在校園成立書藝雅堂專屬空間，培養無數學生擁有書法專長，每位學生利用早修及午休，甚至周三、五課後社團，勤加練習，並在大大小小比賽中屢獲佳績。

為了讓更多民眾都能看到孩子的努力，並呈現學生多元的學習成果，學校特地集結小二到小六學童的優秀作品，於童綜合梧棲院區進行展出，內容以楷書為主，書體也涵蓋各家書風。

龍泉國小指出，雖然創作者年紀小，但是每幅作品內所蘊含的雄厚筆力，也可感受到孩子努力不懈的練習，因此造就了不凡與令人讚嘆的一手好字。「書藝泉才」書法展展出至9月1日止，歡迎民眾到院欣賞，並感受展覽空間所圍繞的書香藝術氣息。

(中時 )