2002年香港電影低迷之際當時由劉德華、梁朝偉、黃秋生和曾志偉主演的《無間道》，票房大開5510萬港幣（台幣超過2億），創下香港電影票房紀錄，資深娛樂名嘴麥若愚就在中天《麻辣天后傳》節目中表示，當時導演請到白龍王來改幫電影改運，就此大賣。

麥若愚表示，當時《無間道》前期籌備不順利，找來白龍王從片名、開鏡時間、全體演員灌頂等最後大賣。（圖／麻辣天后傳）

麥若愚表示，當時林建岳導演要拍《無間道》時，籌備一直不順利，有人介紹了白龍王給他，特地請來白龍王從片名、開鏡時間、全體演員灌頂等，一舉開出香港最高票房5千5百10萬港幣，更拿下香港電影評論學會大獎、香港電影金像獎、香港電影金紫荊獎、華語電影傳媒大獎、金馬獎、日本藍絲帶獎、香港特區十周年電影選舉等。隨後更接拍系列電影《無間道II》、《無間道III》、網路劇《無間道》等。

甚至好萊塢還翻拍成《神鬼無間》，找來李奧納多與麥特戴蒙，沒想到警匪片竟然拿下當年奧斯卡最佳影片與最佳導演，可見白龍王加持效果強大。

《無間道》票房賣破5千萬港幣 竟和白龍王加持灌頂有關？

(中時電子報)