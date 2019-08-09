人氣名模吳采臻外型亮眼，甜美笑容及好身材，在社群網站吸引眾多粉絲關注，在綜藝節目也很活躍，近日因熱舞表現亮眼，性感外型再次引發討論，目前在歐洲旅遊的她，得知自己努力準備的舞蹈引發廣大網友稱讚，十分開心。熱愛跳舞的她，希望很快就有下一個新的挑戰，提到網友紛紛打探她的理想對象必須具備條件，吳采臻希望對方是一個善良的人，兩人能在相處的每一天都很開心就合格了。

穿低胸背心的吳采臻，好身材藏不住，正和家人在歐洲旅行的她，可惜說原本是規劃到俄羅斯探險，因簽證辦理時間過長的關係，後來改換到克羅埃西亞、波西尼亞以及斯洛維尼亞等地。從4月便開始規劃旅行的她，對於這次旅程可是做足功課，像是波西尼亞是第一次世界大戰的引爆點、杜布羅尼亞的史東小鎮戰事不斷，所以有歐洲最長的城牆⋯等，這些有著濃厚歷史氣息的故事她都聊若指掌。另外克羅埃西亞的杜布羅尼克因為《權力遊戲》還有《星際大戰》都到此取景，讓身為影迷的她非常期待，從來沒有看過鐘乳石的吳采臻，對即將拜訪的斯洛維尼亞的波斯多茵那鐘乳石洞也感到非常興奮。

吳采臻身材纖細，她說自己是個不太忌口的人，像是鹹酥雞之類的垃圾食物完全來者不拒，而且還可以一餐吃三碗飯，笑稱自己的胃根本是無底洞，而且因為運動會讓她更餓反而吃更多的關係。現在她維持體態的方式，則是簡單地透過每日早起量體重，若是發現有增加的跡象，就會讓自己的飲食減量一些，身高170公分，體重從沒超過50公斤，如此「佛系減肥法」羨煞旁人。

不同於外表的甜美性感，吳采臻透露自己其實是一個徹頭徹尾的「宅女」，放假在家時都會跟自家的狗寶貝窩在家裡打電動和玩手機，愛打遊戲的她家中必備ps4和switch，還曾打一整天的手遊讓媽媽氣到不行，近期的新遊戲目標就是將已經有5000關的Candy Crush破完關，而備受稱讚的舞蹈表演，吳采臻也是興致勃勃，沒給自己設限的她願意嘗試任何挑戰，現在也積極地在上舞蹈課，希望能在下次演出裡帶給觀眾更好的表現。圖/凱渥

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