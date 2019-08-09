樂壇「玉女掌門人」周慧敏將於8月10日在台北小巨蛋舉行「一萬天荒愛未老」出道30週年演唱會，因颱風關係提前一天來台，趁著空檔時間臨時起意去搭台北捷運，這也是她第一次搭北捷，不少民眾一眼認出，問他：「是周慧敏嗎？」周慧敏點頭親切回應打招呼，讓民眾興奮大喊：「我等等出站要去買樂透！」周慧敏一時沒有意會過來，小聲詢問工作人員：「為什麼啊？」工作人員笑說：「因為坐捷運碰到周慧敏，覺得很幸運啊！」

為了週六的演唱會周慧敏提前來台備戰，昨天抽空重返電影《等一個人咖啡》拍攝地舊地重遊，還臨時起意去搭捷運，其實她4月來台宣傳時就透露，最想在台北體驗的行程是坐捷運，「以前來台灣宣傳的時候，台北還沒有捷運，現在捷運已經四通八達了，就一直很想坐坐看。」因為她正要去台北小巨蛋，便決定提前下車，從松江南京站坐2站，到台北小巨蛋，得知捷運有台北小巨蛋站，她笑說：「好方便哦，這樣大家都搭捷運來看演唱會！」

周慧敏一踏進捷運站宛如孩子般超興奮，連買票都要自己來，在工作人員指導下，她從看地圖、確認價格到投幣，按步驟買好票，開心的把票發給大家，才發現少買了自己的票，笑翻全場，出糗的她立刻手刀衝回售票口再買一次，速度之快完全沒偶包。隨後她滿懷期待地等車上車，在車廂裡東張西望，民眾認出她，但大半都保持禮貌的距離，微笑望著仙女降臨捷運車廂。

樂壇「玉女掌門人」周慧敏週六來台開唱，提早抵台體驗搭北捷。（寬宏藝術／福茂唱片提供）

周慧敏第一次搭乘台北捷運，興奮地像小孩子一樣東張西望。（寬宏藝術／福茂唱片提供）

周慧敏第一次體驗搭乘台北捷運，包括買票研究路線都搶著要自己來。（寬宏藝術／福茂唱片提供）

周慧敏搭捷運抵達台北小巨蛋，大讚「真的很方便」。（寬宏藝術／福茂唱片提供）

周慧敏第一次體驗搭乘台北捷運，包括買票研究路線都搶著要自己來。（寬宏藝術／福茂唱片提供）

(中時 )