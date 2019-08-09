嚴防利其馬颱風來襲，放不放颱風假備受關注，台中市府9日正常上班上課，引發部分網友質疑「為何不放颱風假！」新聞局長吳皇昇表示，對於昨日的決定，市府是有經過充分的討論，與南投縣、彰化縣有一個基本共識，一切依照中央氣象局的預報資料為準，因依氣象局預報資料顯示最大陣風以及降雨量的預估，還未達到放假標準，一切都應該回歸專業。

吳皇昇強調，事實上也證明，今早由各地區長回報風雨狀況並沒有太大，當然會持續注意，尊重專業，希望大家回歸專業來判斷事情。

但也有網友抱怨，住在海線的民眾覺得市區與海線不能相比，海線風很大。吳皇昇說，應變中心在判斷上，會依照各行政區的狀態去做評估，如果達到颱風天停班停課的標準，市府會去做執行。

吳皇昇表示，目前就各行政區的標準來看，無論是最大陣風還有降雨量，都還沒有達到停班停課標準，必須要尊重專業，提醒民眾出外要注意安全，也要做好雨備。

此外，針對盧秀燕「市長臉書」災害通報專線為何是110，而不是119？吳皇昇表示，災害應變平台，110、1999、119都是同個系統，都是回報到應變中心來做處理，台中市府應變採多元線路，保持暢通，災害應變通報無論是110、119、1999或是各區公所的專線，都可以處理。

(中時 )