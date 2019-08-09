大S在節目中透露自己會將前任聯絡方式刪得乾乾淨淨。（圖／翻攝自秒拍）

大S過去曾和藍正龍、仔仔交往，2010年嫁給汪小菲，兩人育有一子一女，集滿好字，婚姻家庭幸福。最近大S在戀愛節目中被問到會怎麼對待前任？是否會留聯繫方式？大S霸氣說：「我完全刪」，更說：「前任的話會結束通常是我主動提出」，既然有決心要分開，就不會給自己和對方挽回的機會。

大S當年在拍攝《流星花園》時期認識藍正龍，兩人還曾在《結婚事務所》放閃合作，之後因周渝民（仔仔）發生車禍，和大S的一段情也隨之曝光，然最後也不了了之，9年前大S成為人妻，和汪小菲結婚，藍正龍2014年娶周幼婷，隔年仔仔也與喻虹淵完婚，各自獲得幸福。

最近大S在節目在《戀夢空間》被問會怎麼處理跟前任的關係？大S直言自己是會將對方聯絡方式刪得乾乾淨淨那種，過去她大多是提分手的那方，如果是鐵了心分手，就不該讓對方有回頭空間，或傳達錯誤訊息，而且若對方已經身邊有心儀對象，更不該纏著對方，「我覺得這是戀商（戀愛智商）比較低的行為」。

(中時電子報)