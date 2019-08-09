大陸官媒《環球時報》微博，中午也發影片調侃「【低調奢華的極致享受，榨菜雞蛋鹵麵 】又有榨菜又有雞蛋，一碗面裡放四個雞蛋！今天週五，吃頓硬的，轉走不謝!」(微博)

台灣名嘴在政論節目中說大陸人現在連榨菜都吃不起，讓大陸人都驚呆了!「台灣節目稱大陸人吃不起榨菜」更一度登上微博熱搜排行榜第一名。被說嘴的「涪陵榨菜」也在官方微博霸氣回應「買不起，送！」並再次劃重點：我們是涪（ㄈㄨˊ）陵，不是（ㄆㄟˊ）陵！

財經名嘴黃世聰前晚在節目上說，中國大陸內部問題非常嚴重，有一檔股票叫涪陵榨菜，「大家如果知道榨菜是他們中國吃泡麵的時候一定要加的，那這個業績好的時候，表示中國大陸一般中下階層他們是過著不錯的日子，因為他們都吃泡麵配榨菜，但是你知道嗎？這個涪陵榨菜在最近一段時間股價大跌、業績大壞！為什麼業績大壞？他們連榨菜都吃不起，所以這就是個非常大的警訊。」

「涪陵榨菜」不僅今天開盤漲了，也在官方微博霸氣回應「買不起，送！」，並說「轉發這條微博，明天抽10個人，每人一箱價值188的榨菜禮盒！再次劃重點：我們是涪（fu）陵，不是（pei）陵！另外，就算吃不起，但我們照樣『補得起』！」

大陸官媒《環球時報》微博，中午也發影片調侃「【低調奢華的極致享受，榨菜雞蛋鹵麵 】又有榨菜又有雞蛋，一碗面裡放四個雞蛋！今天週五，吃頓硬的，轉走不謝!」

環時底下的網友也跟著大開嘲諷「天哪，這樣吃真的好嗎，三天可能就會破產」、「我可撐不了三天，就吃一頓我就要回到解放前了」、「雞蛋？吃不起茶葉蛋麼」、「啊啊啊啊啊啊啊啊，一碗麵四個雞蛋，居然還有榨菜吃」、「我們榨菜都吃不起，灣灣天天泡麵！貧富懸殊！」、「太特麼奢侈了，炫富引起不適，舉報了」、「大戶人家啊，居然吃得起榨菜」、「炫富啊又是榨菜又是雞蛋」、「哎，下午就去銀行貸款買榨菜，可是之前買茶葉蛋貸的款還沒有還清呢，不知道銀行給不給放款。」

「涪陵榨菜」不僅今天開盤漲了，也在官方微博霸氣回應「買不起，送！」圖片為網友留言。(微博)

(中時電子報)