觀光局長潘恒旭反酸陳致中，「一點點心意，雖不是海角7億」。（柯宗緯攝）

高市議員陳致中質疑觀光局長潘恒旭送月餅不單純，直批是家臣組合、公器私用。（柯宗緯翻攝）

高雄市觀光局長潘恒旭自掏腰包，近日送中秋月餅給民代、觀光局員工等，預祝中秋快樂。未料，引來民進黨高市議員陳致中找碴，質疑名片上署名「局長、主秘、機要秘書」，質疑是家臣組合、公器私用。潘恒旭則回酸「一點點心意，雖不是海角7億」，網友也嘲諷「因為誠摯（送月餅）招忌呀！」

陳致中昨在臉書怒嗆潘恒旭說，「觀光局派人送來服務處，說是賀中秋（會不會太早？！)致中人在外面，不然我會當場婉謝拒收，因為這個東西不合常理、愈想愈不對勁，若局處長署名對外贈禮，天經地義的事若潘局長是私人自買贈送，大可不必，但今天是局長、主秘、機要排一排。」

陳致中直說，「說實在話，我還是第一次見到這種名片，論局內體制，主秘上面還有副局長等，邏輯上也不通，所以我們要請教潘局長，這是家臣組合嗎？這裡面有無公器私用？公私不分？慷市府資源之慨行私人公關交際的問題？！」

陳致中上午也接受電視台聯訪，怒轟「觀光局只有三個聯名人在上班？如果是潘局長自掏腰包購買，怎麼會是觀光局職員上班時間在送禮？這又是另一個公私不分、行政不中立，請問，那一個版本是謊言？」

對此，潘恒旭在臉書發出4點回應，這是我個人出錢自掏腰包買的月餅，包括觀光局員工、高雄觀光大使、高雄觀光公協會都有送。

潘恒旭提到，鼓勵推廣在地廠商的月餅，為什麼選漢來？因為漢來美食是台灣餐飲上櫃股的股王，總經理林淑婷在四月瓊瑤宴時，不計成本投入，我個人感念在心。其他像吳記餅舖、麗尊酒店、國賓、翰品酒店、喜憨兒月餅等我也都強力推薦！

針對陳致中質疑為何3人聯名，潘恒旭也解釋，主秘高美蘭跟秘書田長沛都機要任命，非考試公務員，所以一起聯名。最後中秋節快樂，也祝阿扁前總統快樂！

潘恒旭更反酸陳致中，「一點點心意，雖不是海角7億」，網友也附和說「是不是錢不是問題，單位是不是億才是大問題」、「誠摯終招忌呀！」、「局長人家老爸是七億你送七百當然看不上眼啊！反正已送不要就犒賞員工吃好了」。

(中時 )