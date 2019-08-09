美中貿易戰越打越激烈，川普向所有中國大陸進口貨品徵收關稅，陸也馬上放手讓人民幣貶值，美國隨後將其列為「貨幣操縱國」，加深競爭白熱化，而有分析指，中國大陸擁有非常強大的武器：就是北京可以拋售其擁有的 1.1 兆美元的美國國債。

因為陸是美國政府最大的債權人，手中握有約1.1兆美元的美債，通過抛售其中一部分，就能引發債券市場出現恐慌，接著美債價格將會崩潰，導致收益率（或利率）飆升，使美國借貸成本狂升。

但是有分析認為，中國不太可能這樣做，首先它未必有預期的效果，大幅拋售美債恐帶來風險，因為拋售造成債市動盪會削減北京持有的美債價值。而拋售美債將破壞陸吸引外國投資進入其股市和債市的努力。專家分析，「在貿易戰中，它需要外國資本來緩衝其貨幣，」「如果中國將持有美債作為武器，那將給全球投資人帶來非常驚人變化。」

(中時電子報)