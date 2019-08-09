台視、東森《男神時代》劇中謝佳見與葉星辰對彼此的好感與日俱增，葉星辰知道謝佳見飽受失眠所苦，不僅幫他溫柔按摩好入睡，還到超市挑選食材，就為幫他做一頓美味料理，互動甜蜜。這場超市買菜的戲找來于台煙友情客串，葉星辰一秒變小粉絲，開心跟偶像聊天到差點忘記要拍攝。

謝佳見和葉星辰都喜歡料理，平時也會下廚，謝佳見甚至從9歲開始就學作菜，笑說自己之前就很常做晚餐給家人吃。葉星辰坦言自己有點挑食，每次做的料理都差不多，但覺得男生會做料理很加分，覺得跟另一半一起在廚房做菜很浪漫。

葉星辰幫謝佳見按摩。

拍攝甜蜜按摩戲時卻沒有畫面看起來那麼唯美，原來是因為葉星辰穿著長裙，還要跨坐在謝佳見背後，所以只能坐在沙發的邊緣，但謝佳見又要把自己上半身的重量靠在她身上，所以她其實很難使力又不方便。謝佳見表示，「因為葉星辰很小隻，所以我們的姿勢其實有點奇怪，現場光是要怎麼靠坐畫面才會浪漫唯美，就跟導演討論試了蠻長時間」。葉星辰笑說，「我跟謝佳見還各買了一隻筋膜放鬆槍來舒緩腿部肌肉，不過其實那個蠻痛的，我們之前還帶到片場去打，畫面超詭異」。

葉星辰為謝佳見買食材做料理，于台煙客串。

(中時 )