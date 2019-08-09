不再看病難！近日北京宣布試點鼓勵醫師開辦診所，只要在醫療機構執業滿5年，並取得中級（含）以上職稱資格的醫師，就可兼職或全職開辦診所（不含中醫診所），希望改善「大醫院人滿為患，基層醫院門可羅雀」的問題。該方案鼓勵診所醫師提供家庭醫生簽約服務，最重要的是，不管是醫療服務還是藥品價格，診所都可以自主定價。

由於制度設計和民眾心理等多重因素，大陸很少有診所，民眾習慣去大醫院看病，不管是再小的病，從掛號、看診、打針到領藥都要大排長龍，往往看個病就要耗上一整天。《北京青年報》報導，該市近日印發《北京市促進診所發展試點的實施方案》，今明兩年在朝陽區、海澱區、昌平區、大興區鼓勵醫師開辦診所。

根據方案，今年9月底前，各試點區診所設置由審批制改為備案制，審核重點從設備設施等硬體改為檢視醫師資質和能力。此外，目前大陸醫療改革正在推動醫聯體（醫療改革聯合體），也就是轄區以三級醫院為核心，帶領轄區內二級醫院、基層醫療衛生機構和獨立設置的醫學檢驗中心建立協作關係；未來北京市試點區域的醫聯體也要包括診所，且2020年3月底前各試點區域納入醫聯體的診所應不少於一家，診所和合作醫療機構之間要建立雙向轉診制度。

方案還支持診所規模化、集團化發展，希望有更多不同專科醫師成立合夥制聯合診所。此外診所全職醫師申報高級職稱時，標準不再是外語成績或是論文、科研等，而是側重其臨床工作能力和服務品質。

最重要的是，根據試點方案，診所的醫療服務價格將採自主定價。過去大陸有《全國醫療服務價格項目規範》，看甚麼門診、吃甚麼藥、動甚麼手術都是一個公定價，好處是公開透明，但壞處是齊頭式平等，低價傷醫，導致醫療人員有收紅包、濫開藥、「以藥養醫」等惡習。如果診所能夠自主定價，也就能夠大幅提高醫務技術價格。

(旺報 )