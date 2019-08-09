馬俊麟爆出出軌王瞳，婚姻一度亮起紅燈，父親節時老婆梁敏婷在IG分享全家福照，卻寫著「回憶」2字，並標註「五月三十日」，讓外界推測夫妻關係仍在冰點，對此命理師江嘉葉表示馬俊麟手中的「紅線」還是緊牽梁敏婷，與王瞳爆出不倫戀，只是一時的衝動。

根據《ETtoday》報導，命理師江嘉葉表示王瞳和艾成相戀八年，愛情早已慢慢昇華成親情，由於王瞳個性豪放，有著青春少女的活潑氣息，常會引來異性青睞，至於馬俊麟外表俊俏，則容易引來少女傾心，天雷勾動地火之下，兩人才會假戲真做，不過馬俊麟對妻兒相當疼愛，因此與王瞳的感情也只是一時迷失。

江嘉葉老師由因果上通靈觀看，馬俊麟和王瞳的戀情沒有紅線牽連，推測不會持續過久，至於和老婆梁敏婷則是牽得緊緊，意謂著夫妻緣很深，不會輕易就分手，此外馬俊麟回頭後會對所為感到懊悔，未來會對妻兒更加負責。

(中時電子報)