熟悉兩岸醫療體系的台灣兩岸醫療事務交流協會會長吳一昌表示，過去大陸醫療制度很多不合理，像不准多點執業、包裹式總額給付、政府定價等，最嚴重是醫療資源都在三甲醫院，等於資源浪費，很多人小感冒也去大醫院。去年新的衛生領導班子上去後很多都改了，鼓勵開放診所，有效疏散人潮，像感冒、牙科、皮膚科等都讓診所去看，大醫院就不會再大排長龍。

吳一昌說，大陸醫療體系是一步步跟台灣學，像早期該協會推動台灣醫師在大陸多點執業，不要綁在同一家醫院，現在大陸醫師也可以多點執業。之後大陸也漸漸開放診所，醫師可以白天在大醫院、晚上在診所，但大陸以前開診所限制很嚴，甚至診所跟著人走，如果醫師不執業，診所執照就取消。

制度限制也造成民眾不得不去大醫院。吳一昌解釋，台灣健保以「個人」為單位，大陸則以醫療機構為單位「包裹式總額給付」，例如某醫療機構一年有100萬元人民幣額度，看滿100萬就沒有醫保，第101萬起就要自費。民眾去大醫院可以報銷，但有些診所根本沒有醫保額度，全部要自費，民眾當然不愛去。

大陸醫療都由政府定價，吳一昌說，例如感冒20元，清清楚楚寫在醫院牆上，醫院就不能收21元。未來消費者心態逐漸開放有關，醫院也能走向自主定價。

綜合來說，吳一昌樂見大陸開放診所，「對赴陸讀醫的台生來說，只要具備大陸醫師資格，不管你是哪裡人，都可以在大陸開診所。」

任職北京某三甲醫院的台籍林姓醫師說，台灣分級診療做得好，診所醫師都經過醫學院8年訓練並取得執照，品質有保障；大陸醫療資源差距大，公立大醫院的醫師資質更具有公信力。

林醫師認為，在大陸開診所，定位很重要。目前走向有兩種，一是醫美或奇特病症的私人診所，二是高端私人診所；診所營利則要考慮開設的地區和當地居民的需求。

至於家庭醫生簽約服務主要集中在社區，林醫師認為執行上可能有困難，因為社區醫院醫生工作量大，每天看診約140個病人，若未能改善，家庭醫生簽約服務可能淪為paperwork（紙上作業）。

(旺報 )