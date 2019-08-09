台北車站出現大批人潮買票。（趙雙傑攝）

台鐵提前復駛。（趙雙傑攝）

針對強颱利奇馬襲台，原本台鐵表示今日午前西部幹線基隆=彰化對號列車停駛、東部幹線北迴線蘇新=花蓮、宜蘭線八堵=蘇新、蘇澳等各級列車全面停駛，但隨著颱風減弱，宣布提前陸續復駛，在台北車站出現大批人潮排隊買票。

【氣象】莫輕忽！利奇馬轉為中颱 暴風圈仍罩北台

(中時 )