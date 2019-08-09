兒童劇讓小朋友更親近英語！台南市政府辦理英語故事屋活動深受民眾喜愛，為增加活動多元性，主辦單位特別邀請專業兒童劇團參與，透過英語結合戲劇，為小朋友帶來生動有趣的聽故事時光。

台南市政府第二官方語言專案辦公室表示，戲劇是最能打動人心的說故事形式，期待能啟發孩子學習興趣，自然而然將英語結合在生活中。

120場的英語故事屋，藉由專業兒童劇團指導，由Bubbling workshop等6位英語說書人加碼演出英語戲劇，讓聽英語劇變得更活潑。故事人林紋生表示，透過專業劇團指導才知道兒童戲劇有許多「眉角」，為吸引孩子注意力，得學會用誇大動作表情演出。

表演者伍芷瑩說，身為說書人只需負責說故事、帶動教學氣氛，但這次卻要轉換為劇中角色，是一大挑戰。6位英語說書人平日忙於工作，假日加緊練習戲劇表演，前後花2個月籌備。從角色、劇本到肢體語言，力求精準到位不馬虎，只希望能為孩子帶來最與眾不同的繪本故事。

家長分享，孩子看到英語戲劇表演相當開心，也喜歡外師帶來的繪本故事，參加完活動後，孩子會主動想讀更多英語繪本故事。另一位林媽媽則說，先前已帶著孩子參加7場英語故事屋活動，對市府特別加碼的英語戲劇節目讚賞不已，忍不住豎起大拇指。

(中時 )