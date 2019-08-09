一份2020總統大選最新民調顯示，在三腳督情形下，高雄市長韓國瑜仍持續維持領先態勢，不因柯組黨受影響；但若是藍綠對決，韓國瑜雖贏總統蔡英文，但兩人差距僅3個百分點，已在誤差範圍內，韓國瑜不可不慎！

據《TVBS新聞》今公布2020總統大選民調結果，若為藍綠對決下，韓國瑜的支持度為48%，蔡英文為45%，雙方差距3個百分點；但若柯文哲和鴻海前董市長郭台銘參選合作情形下，結果顯示韓國瑜仍維持領先，其支持度為37%，領先蔡英文的32%，及郭台銘的26%，顯示韓國瑜目前不受柯文哲組黨影響。

至於政黨傾向方面，台灣民眾黨成立，有8%的受訪者表態願意支持，時代力量支持度則由7月17日的10%降為4%，減少6個百分點。

此次民調是TVBS民意調查中心於108年8月5日至7日間進行的調查，共成功訪問1,139位20歲以上台灣民眾，信心水準為95%，抽樣誤差為±2.9個百分點。此次民調也是是在台北市長柯文哲組黨後的首次民調，引起外界關注。結果顯示

(中時電子報)