今年度的水雉夏季繁殖調查，發現水雉族群數量穩定成長，數量達1024隻，首次於夏季超過1000隻。（水雉生態教育園區提供）

位於台南官田區的水雉生態教育園區，自2015年起舉辦水雉大調查，今年度的水雉夏季繁殖調查，發現水雉族群數量穩定成長，數量達1024隻，首次於夏季超過1000隻。

每年的4月到9月是水雉的繁殖季，為了瞭解水雉的族群數量變化與棲地利用情形，水雉生態教育園在夏季水雉的繁殖季、冬季非繁殖季各進行一次台南地區的水雉調查。因7月底水雉領域大致底定，有較固定的活動範圍，故較適合進行繁殖季調查。

這次參與調查的成員有水雉園區志工、實習生、學生調查員等，成大自然生態觀察社與南大生態保育社加入調查已有5年，由學長姊們老鳥帶新鳥參與調查，傳承經驗。

今年的夏季調查共調查到1024隻水雉成鳥，官田區仍為水雉主要分布的區域，占77％；下營區及麻豆區分別占10％及5％。雛鳥及蛋則多出現在菱角田，顯示園區外水雉繁殖仍以菱角田為主。今年也觀察到利用大萍繁殖，顯示水生植物足夠密集的環境仍可提供水雉繁殖。

調查樣區內以菱角、稻作為主的水田溼地，同時也有許多生物棲息，不時可見高蹺鴴、小環頸鴴穿梭在剛翻耕過的田裡，也有調查員看到二級保育的彩鷸躲在隱蔽處。水雉生態教育園區也呼籲消費者，選購「綠色保育標章」標示的產品，以行動支持友善耕作的農夫。

(中時 )