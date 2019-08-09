香港眾志秘書長黃之鋒與美國外交部人員會面，被陸媒認定是「勾連外部勢力」，香港親中媒體更將美外交部人員的個資寫進報導中，此舉引起美國不滿，美國務院發言人批評這是「流氓政權所為」。9日大陸外交部駐港公署也不甘示弱發聲反擊，駁斥美國說法，並批評美國是顛倒黑白的強盜邏輯。

大陸外交部駐港公署繼8日對美官員見黃之鋒一事提出嚴正交涉後，9日再次發表聲明駁斥美國務院。針對美國務院發言人8日在記者會上稱「洩露美外交人員個人信息是流氓政權所為」、還說「美外交官同世界各國反對抗議人士會面、不只在中國香港」等，大陸外交部駐港公署發言人表示，有關言論是對中方的公然詆毀和誹謗，再次暴露美方顛倒黑白的強盜邏輯和霸權思維，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

該發言人表示，美方不去反思、檢討和糾正自身肆意插手香港事務和中國內政的嚴重錯誤行徑，反而倒打一耙、血口噴人，毫無根據地污衊中國政府洩露了有關信息，這是以小人之心度君子之腹，再次暴露出美方心理的陰暗與扭曲。

發言人指出，美發言人視美國外交官在世界各國勾連當地反政府人士乃至分裂勢力為正常工作、理所當然，完全無視不干涉內政等公認的國際法和國際關係基本準則，完全不顧所在國家和人民的反對和憤怒，肆意損害他國的主權和安全。這種典型的強盜邏輯和霸權行徑，留下了多少不光彩的記錄，給世界帶來了多少傷害、種下多少惡果，國際社會清清楚楚，早有公論。

發言人強調，若要人不知，除非己莫為。再次嚴正要求美方遵守國際法和國際關係準則，停止干涉別國內政、損害別國主權安全的錯誤行徑，否則只會激起國際社會更強烈反對，最終搬起石頭砸自己的腳。

(旺報 )