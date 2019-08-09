國民黨前主席洪秀柱遷籍台南市，準備參選台南市第6選區立委，日前甫獲國民黨徵召參選雲林縣第1選區立委的張嘉郡，9日在臉書上全力支持洪秀柱，認為柱柱姐挑戰台南的艱困選區，為的就是給所有藍軍年輕人有更多發揮的舞台與空間。

張嘉郡在臉書上表示，過去民進黨完全執政的情況下，讓國家發展倒退、外交空間限縮，最重要的是人民無法過好日子；現在是中華民國的關鍵時刻，只有凝聚本黨同志、讓目標一致，才有可能給人民過好日子。

聽到柱柱姐為了國家、為了黨親自挑戰台南的艱困選區，為的就是給所有藍軍年輕人有更多發揮的舞臺與空間！

柱柱姐展現出堅定意志與願意犧牲奉獻的精神，就是要讓「青年上場」，嘉郡這次提出「雲林崛起、青年接棒」的理念，也是希望為雲林年輕子弟帶來舞台與希望，所以讓嘉郡相當感佩洪主席這樣的舉動。

嘉郡相當認同柱柱姐這次的決定，也願意全力支持，相信只要團結一心，一定能夠為我們熱愛的台灣帶來新的改變。

網友紛紛留言叫好「柱柱姐犧牲奉獻為給了藍營一劑強心針，一掃不團結的陰霾」、「國民黨！這才叫歷史定位！這才會有歷史定位！知識藍？經濟藍？看清楚！這才叫做藍！是勇敢的藍！是為國為黨為民的藍！是不計利益無私奉獻的藍！柱姐加油！愛你喲」。

(中時 )