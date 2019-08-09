年僅28歲的LULU黃路梓茵擁有超高人氣，主持功力備受肯定，但她透露每次一緊張「就會陷入巴豆痛和烙賽的循環之中」，也因此突發奇想成為一首歌，並邀請創作才子盧廣仲製作，尤其之前一人獨挑大樑主持金曲獎時，更可說是「巴豆痛」之路的巔峰。近日忙於新專輯製作的LuLu，因為這次專輯會有一半是自己作詞，所以比較緊張，她希望可以邊聽〈巴豆痛〉邊加緊創作，期待推出個人全新專輯。新單曲〈巴豆痛〉已於8月9日單曲數位上架。

LuLu形容自己是閒不下來的人，很喜歡現在充實的生活，走到哪都笑臉迎人、給人滿滿正能量的她，其實一直深受「腸躁症」所苦，她笑說自己「巴豆痛」很有心得，從小到大只要緊張肚子就會超痛，從國小害怕躲避球、國高中一聽到段考，當然還有步入職場後「成為主持人」。

LuLu今年首挑大樑，接下主持金曲獎頒獎典禮，她說，那陣子只要有人講到金曲獎，或是譬如說川哥，或是金曲30，或是6月29，這幾個關鍵字，我就會肚子一陣痛。「巴豆痛」是她在人生中每個過關斬將前的節奏，戰鼓在腹中不停急打翻攪，越緊張就越痛，卻是一種負能量的鼓舞，讓她懷抱著緊張感、拼盡全力完成每一項人生任務，新單曲〈巴豆痛〉也是從主持金曲獎發想而來。

LULU黃路梓茵與盧廣仲合作新單曲〈巴豆痛〉，身為金曲獎主持人的LULU，在金曲獎倒數17天時進錄音室錄音，讓她直說「唱得很有感」。（環球音樂提供）

〈巴豆痛〉由盧廣仲譜曲、LuLu填詞，曲風輕鬆卻又能振奮人心，對創作理念十分合拍的兩人形容「就像在法國左岸的海邊赤腳喝咖啡」，此次也是盧廣仲首度為別人量身訂做歌曲、並擔任製作人，連同事都笑他「是最認真的一次」。盧廣仲表示：「合作的過程很愉快、很正能量，有著單純的快樂。」他也稱讚LuLu的歌聲「萌萌的」，加上LuLu執行力太強，很容易心想事成。LuLu則說，有機會和盧廣仲合作是很榮幸、很幸運的事。

兩人在金曲獎倒數17天時進錄音室錄音，LuLu形容唱起來很有感覺，但心裡也忐忑不安，盧廣仲則安慰LuLu，不管好或壞〈巴豆痛〉這首歌都會帶來滿滿的正能量，也希望送給跟她一樣一緊張就肚子痛的人，面臨自己覺得無法跨越的關卡時，這首歌可以為你分擔解憂。

LULU黃路梓茵推出新單曲〈巴豆痛〉。（環球音樂提供）

(中時 )